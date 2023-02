POL-SN: 57-Jähriger seit Jahren ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Schwerin (ots) -



Nach Ermittlungen der Polizei im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall Anfang Februar steht nun fest, dass ein 57-Jähriger bereits vor Jahrzehnten seine Fahrerlaubnis abgeben musste und er dennoch aktiv am Straßenverkehr teilnahm.

Bei einem Unfall am 06.02.2023 konnte der 57-jährige Schweriner den Polizeibeamten seinen Führerschein bei der Verkehrsunfallaufnahme nicht aushändigen. Die Beamten stellten daraufhin einen Kontrollbericht aus. Der Autofahrer hätte nun einige Tage Zeit gehabt, das Dokument vorzuzeigen. Das tat er jedoch nicht. Nach weiteren Ermittlungen ist nun klar, dass dem Mann bereits im Jahr 1992 die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Im Nachgang des eigentlichen Unfalls wurde nun neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren auch ein Strafverfahren gegen den 57-jährigen Deutschen eingeleitet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell