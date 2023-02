POL-NB: Angriff auf zwei landwirtschaftliche Betriebe

LK MSE (ots) -



In den vergangenen zwei Tagen wurden zwei landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte angegriffen.



Bereits in der Nacht vom 21.02.2023 zum 22.02.2023 wurde ein Traktor auf einem Firmengelände in 17209 Leizen angegriffen. Von diesem Traktor der Marke John Deere haben bislang unbekannte Täter den GPS-Empfänger sowie den Bordcomputer entwendet. Der Wert wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.



In der Nacht vom 22.02.2023 zum 23.02.2023 wurden zwei Traktoren eines Agrarbetriebes in 17089 Gültz angegriffen. Bislang unbekannte Täter haben bei den zwei Traktoren jeweils ein Teil des Parallelfahrsystems (Empfänger) abmontiert und entwendet. Dadurch ist ein Schaden von ca. 15.000 Euro entstanden.



In beiden Fällen waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Diebstahlshandlungen gibt, wird geprüft. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 bzw. in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



