POL-HST: Dank Bürgerhinweis, zwei Vandalen gestellt

Am Mittwoch, dem 22.02.2023 informierte in Stralsund ein aufmerksamer Bürger gegen 19:00 Uhr die Polizei darüber, dass zwei Vandalen in der Nähe des Strelapark gerade ein Verkehrszeichen beschädigt hätten.



Die Polizei kam umgehend vor Ort und stellte tatsächlich ein beschädigtes Verkehrszeichen fest und dank des Hinweises auch die zwei mutmaßlichen Randalierer dazu - einen 38-jährigen Deutschen und einen 23-jährigen Deutschen. Letzterer war zudem alkoholisiert, er pustete 1,68 Promille.



Eine Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.



