POL-GÜ: Alkoholisiert auf der Autobahn unterwegs

Am 23.02.2023, gegen 08:00 Uhr, teilte ein aufmerksamer Zeuge einen verdächtigen PKW auf der Autobahn A20, Höhe Abfahrt Kröpelin in Fahrtrichtung Rostock, mit. Der PKW fuhr in Schlangenlinien und mit sehr geringer Geschwindigkeit, zum Teil auch auf dem Standstreifen. Der PKW konnte durch die sofort eingesetzten Polizeikräfte in der Abfahrt Kröpelin stehend festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Da zunächst ein medizinisches Problem bei der 63-jährigen Fahrzeugführerin nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Rettungsdienst informiert, welcher keine Erkrankungen oder Verletzungen feststellen konnte. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte dann erstaunliche 3,02 Promille bei der 63-jährigen Deutschen. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.



