POL-ANK: Brand einer Mülltonne in Strasburg

In der vergangenen Nacht hat es in Strasburg erneut einen Mülltonnenbrand gegeben. Anwohner bemerkten gegen 23:20 Uhr einen lauten Knall in der Bollenstraße. Eine gelbe Mülltonne stand in Flammen und konnte durch die Freiwillige Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Im Zuge der Nahbereichssuche wurde lediglich ein weiterer Zeuge festgestellt.



Bereits in der Vergangenheit kam es in Strasburg immer wieder zu Bränden insbesondere von Müllcontainern. Die Kriminalpolizei hat nun auch die Ermittlungen zum Brand in der Bollenstraße aufgenommen und prüft einen Zusammenhang mit den anderen Bränden.



Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Pasewalk unter 03973 220-224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



