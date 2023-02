POL-NB: Diebstahl einer Motocrossmaschine

Penzlin (ots) -



Im Zeitraum vom 21.02.2023 20:00 Uhr bis zum 22.02.202, 16:00 Uhr kam es in 17219 Groß Varchow zu einem Diebstahl einer Motorcrossmaschine. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bisher unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt auf ein Grundstück in der Gartenstraße und entwendeten aus einem dort befindlichen Holzlagerraum die Motorcrossmaschine. Die 10-jährige Motorcrossmaschine des Herstellers Suzuki ist gelb und hat die Kennzeichen RM-Z250. Die Maschine ist nicht mehr zugelassen. Der Wert wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen wurden von der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren übernommen. Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter der 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell