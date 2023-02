POL-GÜ: Einbruch misslingt - Täter flüchten ohne Beute

Kühlungsborn/Bastorf (ots) -



In der Nacht zum heutigen Donnerstag versuchten unbekannte Täter einen Anhänger, auf welchem sich schwere Werkzeuge befanden, von einer Baustelle in Bastorf bei Kühlungsborn zu entwenden. Der Anhänger befand sich in einer Halle. Beim Abtransport des Anhängers stießen die Täter mit einem weiteren in der Halle abgestellten LKW zusammen. Dabei richteten sie einen Schaden von circa 16.000 Euro am Anhänger und LKW an und verließen den Tatort ohne Beute.



Der Kriminaldauerdienst aus Rostock wurde angefordert und sicherte die Spuren vor Ort.



Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Güstrow.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell