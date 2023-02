POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer bei Meesiger im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Demmin (ots) -



Am 22.02.23, um 18:23 Uhr informierte die Integrierte

Rettungsleitstelle des Landkreises der Mecklenburgischen Seenplatte

die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darüber,

dass ein bewusstloser Radfahrer blutend auf der Fahrbahn zwischen

Meesiger und Sommersdorf festgestellt wurde. Entsprechend dieser

Sachlage waren auch der Rettungswagen und der Notarzt bereits zum

Einsatz gebracht worden. Vor Ort eingetroffen war der 65-jährige

Radfahrer ansprechbar, blutete aber stark am Kopf. Die Mitarbeiter

des Rettungsdienstes versorgten den Verletzten sofort.

Der PKW-Fahrer, der den Radfahrer aufgefunden und gemeldet hatte,

befand sich noch vor Ort. Er konnte zum Unfallgeschehen selbst aber

keine Angaben tätigen.

Auch der Radfahrer hatte keine Erinnerung an das Unfallgeschehen.

Nach jetzigem Stand der Unfallaufnahme befuhr der Radfahrer die

Kreisstraße 43 aus Richtung Meesiger in Richtung Sommersdorf. Im

Bereich der Unfallstelle ist diese Straße in Fahrtrichtung des

Radfahrers stark abschüssig, so dass der Radfahrer offensichtlich die

Kontrolle über sein E-Bike verloren hatte und es so zum Sturz kam.

Hierbei zog sich der Radfahrer ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Auf Grund

dieser Verletzung erfolgte eine Verlegung ins Klinikum Greifswald und

die dortige stationärer Aufnahme.

Ein Fremdverschulden sowie eine Beeinflussung der Fahrtauglichkeit

durch Alkohol o. ä. kann derzeitig ausgeschlossen werden. Am E-Bike

entstand ein Sachschaden von ca. 100,- Euro. Es wurde durch die

Ehefrau übernommen.



