POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der A 19

Güstrow (ots) -



Am 22.02.2023 ereignete sich gegen 19:10 Uhr auf der A 19 in Richtung

Berlin, kurz vor der Raststätte Recknitzniederung, ein schwerer

Verkehrsunfall.



Nach ersten Erkenntnissen stand ein PKW Hyundai ohne Beleuchtung auf

der rechten Fahrspur. Ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus dem

nachfolgenden Verkehr erkannte den stehenden PKW offenbar zu spät und

fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde das stehende Fahrzeug

nach links gegen die Mittelschutzplanke geschleudert, wo es auf dem

Fahrzeugdach zum Liegen kam. Der Fahrzeugführer des auffahrenden PKW

wurde verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht.



Die Insassen des zuvor stehenden Fahrzeugs entfernten sich fußläufig

von der Unfallstelle. Sie konnten trotz einer Absuche mit

Diensthunden und einem Hubschrauber noch nicht festgestellt werden.

Warum das Fahrzeug auf der Fahrbahn stand, blieb daher noch

ungeklärt. Gegen den unbekannten Fahrer des PKW Hyundai wurde eine

Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.



Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 EUR. Die

Fahrbahn in Richtung Berlin war über mehrere Stunden voll gesperrt.





Lars Abrutat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell