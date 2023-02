POL-NB: Hanseat bleibt Hanseat

Details anzeigen Polizeidirektor Rainer Dittschlag bei der Antrittsrede Polizeidirektor Rainer Dittschlag bei der Antrittsrede

Geboren und aufgewachsen in der Hansestadt Wismar, die längste berufliche Laufbahn in der Hansestadt Stralsund: Polizeidirektor Rainer Dittschlag (59) führt seit Mitte September 2022 die Polizeiinspektion Stralsund. Am heutigen 22. Februar 2023 wurde er auch offiziell durch den Innenminister von MV, Christian Pegel, im Beisein des Inspekteurs der Landespolizei, Nils Hoffmann-Ritterbusch, in das Amt des Leiters eingeführt.



Seit er zurückdenken kann, war für das Kind der Küste klar, dass er zur Polizei gehen möchte. Zu DDR-Zeiten war er nach der Ausbildung Volkspolizist. Dann hat er einen Großteil der 90er Jahre in der Landeshauptstadt verbracht. Und so wohl er sich auch am Meer fühlt: "Die Zeit in Schwerin war mit die spannendste in meinem beruflichen Leben, weil damals alles noch in den Kinderschuhen war und man viel

mit aufbauen und gestalten konnte", resümiert der neue PI-Leiter.



Nach seiner Zeit im Ministerium machte der damalige Polizeihauptkommissar den Aufstieg für den höheren Dienst an der Polizeiführungsakademie (heute Deutsche Hochschule für Polizei) in Hiltrup/Münster. Zurück in MV ging es zur Bereitschaftspolizei sowie unter anderem nach Greifswald, zur Wasserschutzpolizei und nach Wismar bis es schließlich ab 2011 - nach der Polizeistrukturreform - hieß: Ankern in Stralsund.



Elf Jahre hat er die Geschicke als Vize der Polizeiinspektion mit gelenkt, nun ist er das Oberhaupt. Er sei ein Leiter, der sich einerseits die Probleme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anhört "und oft versucht, in deren Interesse Lösungen zu finden", wie er es beschreibt. Andererseits sind ihm Vermittlung und das Bewahren von Grundlagen wichtig, so wie das Einhalten der Anzugsordnung und ein gutes Auftreten seiner Mitarbeiterschaft.



Durch die neue Position in Stralsund hat Rainer Dittschlag übrigens seinen alten Chef wieder: Der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, Thomas Dabel, bildete als Chef der Inspektion Stralsund mit Dittschlag von 2011 bis 2016 das Führungsduo. Als Polizeipräsident ist er Chef aller Inspektionsleiter.



Rainer Dittschlag ist leidenschaftlicher Kitesurfer, hat aber mittlerweile auch die Lust am Laufen entdeckt. 2022 nahm er das erste Mal am Rügenbrückenlauf teil. Und nicht nur privat mag er Veränderungen und Neues ausprobieren: Als PI-Leiter möchte er durch neue Einstellungsverfahren punkten, mehr Leute aus der Region für die Inspektion gewinnen, Schülerpraktika attraktiver und zukunftsfähiger machen und im Idealfall alle Mitarbeiter auf Stellen setzen können, für die sie total brennen.



Der Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Stralsund entspricht der Fläche des Landkreises Vorpommern-Rügen und umfasst mehr als 220.000 Einwohner und eine Fläche von etwa 3.200 km². Sitz der PI ist in Stralsund. Zum Zuständigkeitsbereich von Polizeidirektor Rainer Dittschlag gehören die Polizeihauptreviere Stralsund und Bergen (auf Rügen), die Polizeireviere Barth,

Grimmen, Ribnitz-Damgarten und Sassnitz, das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier (AVPR) Grimmen sowie das Kriminalkommissariat (KK) Stralsund. Etwa 500 Polizei- und Kriminalbeamtinnen -und beamte sind in seinem PI-Bereich tätig.



