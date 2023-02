POL-LWL: Frau prallt mit PKW gegen Baum und verletzt sich leicht

Neu Göhren (ots) -



Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Neu Göhren und Liepe ist eine 25-jährige Autofahrerin am Mittwochnachmittag mit ihrem PKW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei verletzte sich die Autofahrerin leicht. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte Autofahrerin bei aufkommendem Gegenverkehr die Kontrolle über ihren PKW verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Bislang hat die Polizei keine Hinweise darauf, dass der im Gegenverkehr befindliche Traktor auf die Fahrspur der Autofahrerin (Gegenfahrbahn) geraten war. Die 25-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell