Öffentlichkeitsfahndung nach einem 16-jährigen Ägypter

Seit dem 20.02.2023 wird der 16-jährige Said Masoud Said Alil Elesawy, geboren in Al Buhaira (Ägypten), aus Steinhagen in der Nähe von Bützow vermisst. Letztmalig wurde er am Bahnhof in Güstrow gesehen. Derzeit sind keine Hinweise zu seinem Aufenthaltsort bekannt.

Personenbeschreibung:

-scheinbares Alter 16 Jahre, schlanke Gestalt, ca. 168 cm groß, nordafrikanische Erscheinung,

-kurze schwarze Haare, oben gewellt und etwas länger

-Bekleidung: vermutlich schwarze Daunenjacke

Hinweise zum Aufenthaltsort bitte an das Polizeirevier Bützow (038461 4240) sowie jede andere Polizeidienststelle.