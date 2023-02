POL-LWL: Nach Gelddiebstählen aus Wohnungen - Kriminalpolizei ermittelt gegen 61-jährige Frau

Neustadt-Glewe (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt gegen eine 61-jährige Frau, die am vergangenen Dienstag in Neustadt-Glewe zur Begehung von Diebstählen in drei Wohnungen eingedrungen sein soll. In zwei der Fälle wurde Bargeld gestohlen. Obwohl sich in allen drei bekannt gewordenen Fällen die Bewohner zu Hause aufhielten, soll sich die Frau zunächst unbemerkt in die Wohnungen geschlichen haben. Dort wurde die Diebin zwar von den Bewohnern überrascht, jedoch hatte sie zwischenzeitlich in einem Fall 90 Euro und in einem weiteren Fall 50 Euro Bargeld aus Portmonees gestohlen, die sie in den Räumlichkeiten gefunden hatte. Auffällig war, dass die Täterin in allen Fällen auf eine Gehhilfe angewiesen war, die sie mitführte. Im Zuge der Ermittlungen und nach Zeugenhinweisen ist die 61-jährige Frau jetzt in den Fokus der Kriminalpolizei geraten. Gegen die aus Polen stammende Frau wird wegen Diebstahls ermittelt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.



