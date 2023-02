POL-ANK: Polizei sucht Besitzer von Entenhäuschen

Details anzeigen Das sichergestellte Entenhäuschen Das sichergestellte Entenhäuschen

Die Polizei Anklam sucht derzeit den Besitzer eines Entenhäuschens, welches Polizeikräfte letzte Woche (16.02.2023, 22:50 Uhr) bei der Kontrolle eines 41-jährigen Mannes (deutsche Staatsangehörigkeit) in der Leipziger Allee in Anklam feststellten. Nachdem das Häuschen zunächst bei dem Mann verblieb, hatte sich am nächsten Morgen eine Verantwortliche des Anklamer Stadtparks bei der Polizei gemeldet, dass aus dem Stadtpark ein Entenhäuschen gestohlen wurde. Beim Abgleich der Gegenstände konnte ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Häuschen des 41-Jährigen nicht um das gestohlene des Stadtparks handelt. Da der Mann bei einer erneuten Befargung nicht glaubhaft machen konnte, der Eigentümer der Sache zu sein oder diese berechtigt zu besitzen, wurde das Entenhäuschen durch die Polizeikräfte sichergestellt.



Der Eigentümer des Entenhäuschens wird nun gebeten, sich persönlich bei der Polizei Anklam in der Friedländer Straße 13 oder telefonisch unter 03971 251-2224 zu melden.



Das Entenhäuschen aus dem Stadtpark fehlt weiterhin, weshalb die Kriminalpolizei wegen Diebstahls ermittelt.



