POL-HRO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Rostock (ots) -



Am Dienstagabend, 21.02.2023, ereignete sich gegen 17:35 Uhr an der

Kreuzung Messestraße/Hamburger Straße in Rostock ein schwerer

Verkehrsunfall.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 24-jährige Fahrer eines BMW

die Messestraße und wollte geradeaus über die Hamburger Straße zur

gegenüberliegenden Tankstelle fahren. Dabei missachtete der

24-Jährige das Rot der Lichtzeichenanlage und stieß seitlich mit

einem bei grüner Schaltung der Lichtzeichenanlage aus Richtung Alt

Sievershagen in Richtung Rostock Innenstadt fahrenden Ford zusammen.

Bei dem Unfall wurden der 24-jährige BMW-Fahrer leicht und der

42-jährige Fahrer des Ford schwer verletzt.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge

musste die Kreuzung zum Teil voll gesperrt werden. Ein

Sachverständiger der DEKRA kam ebenfalls zum Einsatz. Die Maßnahmen

an der Unfallstelle dauerten bis ca. 21:00 Uhr an.

Der Unfallschaden wird polizeilich auf etwa 45.000 Euro geschätzt.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



