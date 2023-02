POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der B 192

Waren/Müritz (LK MSE) (ots) -



Am 21.02.2023 kam es gegen 12:25 Uhr auf der B 192 an den Abfahrten

nach Ave/Groß Lukow zu einem Verkehrsunfall mit einer

leichtverletzten Person.

Ein 19-jähriger Fahrer eines PKW Seat befuhr die Gemeindestraße aus

Richtung Ave kommend und beabsichtigte die B 192 geradeaus in

Richtung Groß Lukow zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 24-jährige

Fahrerin eines PKW Renault die B 192 aus Richtung Möllenhagen kommend

in Richtung Penzlin.

Der 19-Jährige PKW-Fahrer missachtete die Vorfahrt des von links

kommenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Im

Anschluss waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.

Durch den Verkehrsunfall entstand insgesamt ein Sachschaden von ca.

15.000,- EUR.

Bis zur Bergung der beiden PKW musste die B 192 auf Höhe der

Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden.



Im Fahrzeug der 24-Jährigen befand sich auf dem Beifahrersitz eine

22-jährige schwangere Frau. Diese wurde vorsorglich zu weiteren

Untersuchung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell