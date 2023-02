POL-SN: Polizei Schwerin sucht Zeugen nach Einbruchsdiebstahl auf einer Baustelle

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruchsdiebstahl auf einer Baustelle: Unbekannte Tatverdächtige hatten sich im Zeitraum zwischen dem 17.2. und 20.02. gewaltsam Zugang in einen Neubau am Schall-und-Schwencke-Weg in der Werdervorstadt verschafft. Aus den Räumlichkeiten wurden Baumaterialien und verschieden Werkzeuge in einem Gesamtwert von ca. 3.500 Euro entwendet. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert. Außerdem werden Zeugen gesucht: Wer im besagten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 oder über die Onlinewache mit der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell