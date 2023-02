POL-LWL: PKW auf BAB 14 ausgebrannt

Ludwigslust/Stolpe (ots) -



Am Dienstagvormittag brannte ein PKW auf der BAB 14 zwischen Ludwigslust und dem Autobahnkreuz Schwerin in Fahrtrichtung Wismar komplett aus. Ersten Erkenntnissen zu Folge geriet das Auto während der Fahrt in Brand. Daraufhin konnte der PKW-Fahrer sein Fahrzeug rechtzeitig auf dem Strandstreifen anhalten und sich selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr kam anschließend zum Einsatz und löschte das brennende Auto. Am Fahrzeug, an welchem Totalschaden entstand, brannte komplett aus und musste anschließend geborgen werden. Im Zuge von Löschmaßnahmen der Feuerwehr und Reinigungsarbeiten der Fahrbahn auf Grund zuvor ausgelaufener Betriebsstoffe musste die BAB 14 für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden.



