POL-LWL: Gartenlaube brannte aus - mehrere Tausend Euro Sachschaden

Beim Brand einer Gartenlaube in Parchim ist am Montagabend ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Das Feuer in der betreffenden Kleinartenanlage am Südring wurde gegen 21:40 Uhr entdeckt, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr brannte das massive Gartenhaus, welches augenscheinlich seit mehreren Jahren nicht mehr genutzt wurde, bereits in voller Ausdehnung. Noch während der Löscharbeiten hat die Polizei bereits die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist von Brandstiftung auszugehen.



