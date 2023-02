POL-GÜ: 20.000 Euro Sachschaden nach Brandstiftung an PKW

Güstrow/ Bad Doberan (ots) -



In der Nacht zum 21.02.2023 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bad Doberaner Pachtgrundstück und setzten einen in einer Halle abgestellten Transporter in Brand.



Gegen 01:50 Uhr wurden Anwohner auf den Brand auf dem Gelände im Stülower Weg aufmerksam. Die sofortige Alarmierung der Rettungskräfte konnte das vollständige Ausbrennen des PKW dennoch nicht verhindern. Auch die Decke des sonst leerstehenden Gebäudes wurde beschädigt. Nach einer ersten Auswertung der örtlichen Spurenlage ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einer Brandstiftung auszugehen. Die eingesetzten Polizeikräfte stellten am Grundstück mehrere beschädigte Zaunfelder sowie Aufbruchspuren am Hallentor fest. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz, um Spurenmaterial zu sichern, dass es nun auszuwerten gilt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.



Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wird ein Brandursachenermittler der Kriminalpolizei eingesetzt, um die weiteren Umstände des Brandgeschehens aufzuklären.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell