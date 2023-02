POL-HWI: Körperverletzung in Gemeinschaftsunterkunft in Wismar

Wismar (ots) -



In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags wurde die Wismarer Polizei zur Gemeinschaftsunterkunft in der Lübschen Straße in Wismar gerufen, da es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen Bewohnern gekommen sein soll.



Beim Eintreffen der Polizei befanden sich mehrere Personen vor Ort, die zur gemeldeten Körperverletzung befragt wurden. Demnach kam es nach anfänglichen verbalen Auseinandersetzungen zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen einem 30-jährigen afghanischen, einem 19-jährigen syrischen sowie einem 33-jährigen syrischen Bewohner der Unterkunft.



Die eingesetzten Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort im Einsatz.



