POL-ANK: Nachmeldung zum Brand in Radlow bei Züssow

Wie bereits mitgeteilt, kam es in den frühen Morgenstunden (20.02.2023) zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Radlow bei Züssow (siehe Pressemitteilung unter ). Zur Unterstützung der Ermittlungen der Kriminalpolizei kam im Laufe des Nachmittags ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Nach aktuellen Erkenntnissen kommen der Gutachter sowie die Kriminalpolizei zu dem vorläufigen Ergebnis, dass ein technischer Defekt im Bereich der Garage höchstwahrscheinlich den Brand ausgelöst haben könnte. Die Ermittlungen dazu dauern jedoch an.



Zur Unterstützung der Löscharbeiten der Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Orte und Gemeinden waren Kräfte des THW im Einsatz, um u. a. Dachplatten abzunehmen und mögliche Glutnester im Dachstuhl zu lokalisieren. Die Maßnahmen der Feuerwehr wurden schließlich gegen 11:20 Uhr beendet. Die siebenköpfige Familie, darunter vier Kinder im Alter von vier bis neun Jahren sowie ein Kleinkind von fast drei Monaten, hat sich vorsorglich und zur Beobachtung in ein Krankenhaus begeben. Nach aktuellen Informationen sind sie weiterhin nicht verletzt. Die Familie wird in den nächsten Tagen bei Familienangehörigen unterkommen. Des Weiteren wird derzeit durch den Bürgermeister der Gemeinde Züssow eine Unterbringungsmöglichkeit organisiert.



