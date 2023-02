POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

B198 (ots) -



Am 20.02.2023 gegen 12:40 Uhr ist es auf der B198 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 72-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW die B198 aus Richtung Dambeck in Richtung Neustrelitz, als er zwischen der Kambser Kreuzung und Priborner Kreuzung auf Grund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend gegen die Leitplanken und gegen zwei Bäume prallte. Bei dem Unfall wurde der 72-Jährige schwerverletzt und mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Plau gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es ist ein Schaden von ca. 28.000 Euro entstanden.



