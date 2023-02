POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall

Demmin (ots) -



Am 20.02.2023 gegen 13:00 Uhr ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L271 bei Utzedel gekommen. Ein 86-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr die L271 aus Richtung Utzedel kommend in Richtung Demmin.



Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 86-Jährige kurz vor dem Bahnübergang Sanzow aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zeugen haben das verunfallte Fahrzeug und eine darin befindliche bewusstlose Person festgestellt, die im Fahrzeug eingeklemmt war. Als die hinzugerufenen Rettungskräfte vor Ort eingetroffen sind, konnten sie die männliche Person aus dem Fahrzeug befreien. Leider konnte der Notarzt nur noch den Tod des 86-Jährigen feststellen.



An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.



