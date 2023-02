POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach zwei Verkehrsunfällen unter Trunkenheit am zurückliegenden Wochende

Details anzeigen Pkw Audi mit Frontschaden Pkw Audi mit Frontschaden

Die Polizei sucht nach zwei Verkehrsunfällen unter Trunkenheit am zurückliegenden Wochenende nach Zeugen:



Im ersten Fall wurde der Schweriner Polizei der Fahrer eines Pkw VW Scirocco gemeldet, der sein Fahrzeug am 18.2. gegen 22.15 Uhr in der Arno-Esch-Straße abstellte. Ein Zeuge wurde auf die schwerwiegenden Unfallschäden am Wagen aufmerksam und rief die Polizei.



Die Beamten trafen den 50-jährigen Halter des Wagens an und stellten fest, dass dieser erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bei dem Armenier ergab einen Wert von 1,51 Promille, so dass die Entnahmen von Blutproben erforderlich wurden. Des Weiteren wurde sein Führerschein einbehalten und Strafanzeige erstattet.



Ersten Erkenntnissen nach hatte der Tatverdächtige am Abend des 18.2. auf der Schweriner Umgehungsstraße in Höhe Krebsförden einen Verkehrsunfall verursacht, indem er gegen eine Schutzplanke gefahren war. Anschließend hatte er sich mutmaßlich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 11.000 Euro beziffert.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zuge nach Zeugen: Wer Angaben zum Unfall des Mannes oder zum Ausgangspunkt seiner Fahrt machen kann, wird gebeten, sich unter den den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 zu melden.



Zu einer weiteren Feststellung kam es am 19.2. in Schwerin:

Gegen 2.40 Uhr wurde die Besatzung einer Funkstreife in der Wismarschen Straße auf einen dunklen Audi aufmerksam, der ebenfalls mit starken Unfallschäden geführt wurde. Bei der Kontrolle des 32-jährigen Fahrers wurde feststellt, dass dieser erheblich alkoholisiert war. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung bei dem in Hagenow lebenden Polen ergab einen Wert von 1,54 Promille, so dass auch hier die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte der Mann nicht.



Zunächst blieb unklar, wo die festgestellten Unfallschäden an seinem Fahrzeug entstanden sein könnten. Strafanzeige wurde erstattet, die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallort wurden aufgenommen.



Die Schweriner Polizei sucht auch in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer Angaben zum Sachverhalt, insbesondere zum Unfallort, machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 zu melden.



