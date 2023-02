POL-HST: Drei hochwertige Fahrräder aus Keller gestohlen

Stralsund (ots) -



Am Sonntag, dem 19.02.2023 wurde der Polizei ein Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus im Frankenhof, gegenüber dem Schulzentrum am Sund, gemeldet.



Demnach haben sich bisher unbekannte Täter am 19.02.2023 im Zeitraum von 10:00 Uhr - 15:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen verschafft und ein schwarzes Urbanbike der Marke Falter, ein grünes Trekkingbike der Marke Cube und ein Mountainbike der Marke Bulls entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 3.000 Euro.



Die Polizei sicherte vor Ort spuren und nahm eine Anzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls auf.



Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Stralsund unter 03831 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell