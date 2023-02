POL-LWL: Motorradfahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt

Goldberg (ots) -



Bei einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag auf der B 192 bei Goldberg wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen nach soll der 68-jähriger Fahrer des Kraftrades auf ein vorausfahrenden PKW aufgefahren sein, dessen Fahrerin auf Grund eines Abbiegevorhabens ihr Auto abbremste. In weiterer Folge stürzte der 68-jährige Fahrer und wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 192 für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.



