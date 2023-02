POL-GÜ: Erstmeldung: Bahnunglück in Bad Doberan/ Althof

Güstrow/ Bad Doberan (ots) -



Gegen 05:30 Uhr des heutigen 20.02.2023 kam es im Bereich Bad Doberan/ Althof im Althöfer Weg zu einem Bahnunfall, bei dem eine Person getötet wurde. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen lief die Person vor den herannahenden Zug, wodurch es zur tödlichen Kollision kam.



Der in diesem Bereich befindliche Bahnübergang bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Auch der Zugverkehr wird aufgrund der Unfallaufnahme und der laufenden Ermittlungen in diesem Bereich eingestellt, weshalb es zu Einschränkungen im Regionalverkehr der DB AG kommt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302/-303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell