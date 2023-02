POL-NB: Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Friedland (ots) -



Am 18.02.2023, um 16:21 Uhr ereignete sich im Bereich Friedland, auf der Landstraße 282 zwischen Friedrichshof und Wittenborn ein Verkehrsunfall mit 5 leichtverletzten Personen. Der 37-jährige deutsche Fahrer eines Skoda fuhr auf der Landstraße aus Richtung Friedland in Richtung Strasburg. Kurz vor dem Abzweig Rohrkrug verlor er auf gerader Strecke die Kontrolle über den Pkw und kam anschließend ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei Bäumen. Der Fahrer und seine vier Söhne (1, 3, 12 und 15 Jahre) wurden dabei leichtverletzt und ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro.



