Vermisste Jugendliche aus Stralsund

Seit dem 18.02.2023, ca. 14:00 Uhr, wird die 14-jährige Lilli Josephine Voß aus der Hansestadt Stralsund vermisst. Sie wurde am Nachmittag des 18.02.2023 letztmalig in einer Klinik in Stralsund gesehen. Die Jugendliche benötigt dringend medizinische Hilfe.

Lili ist ca. 160 cm groß, von normaler bis kräftiger Gestalt und hat kurze, dunkelbraun gefärbte Haare. Sie trägt eine dunkle Hose, eine schwarze Jacke und vermutlich dunkle Turnschuhe.

Die Vermisste könnte sich auch im Bereich Greifswald aufhalten.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise zum Aufenthalt der Person teilen Sie bitte an das Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831-2890624, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de mit.

Im Auftrag

Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst