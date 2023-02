POL-HRO: Polizei ermittelt nach PKW-Brand wegen Brandstiftung

Toddin/ Hagenow (ots) -



~Der 53-jährige deutsche Fahrzeughalter aus Toddin bemerkte, durch Anschlagen seines Hundes, am 19.02.2023 gegen 06:45 Uhr, dass an seinem PKW der rechte Vorderreifen anfängt zu brennen. Kurz zuvor war er bei einer Hunderunde an seinem Fahrzeug vorbeigegangen und hatte zu der Zeit noch kein Feuer festgestellt. Während des Versuchs, den Brand eigenständig zu löschen wurde durch Nachbarn die Feuerwehr angerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brennt der PKW im Bereich Motorraum. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst war zur Tatortarbeit und Spurensicherung im Einsatz. Die Kriminalpolizei wird in dem Fall der Brandstiftung die weiteren Ermittlungen aufnehmen.



