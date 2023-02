POL-NB: Trunkenheitsfahrt am frühen Mittag in Pasewalk

Pasewalk (ots) -



Am 18.02.2023 gegen 10:50 Uhr ging über den Notruf der Polizei ein Anruf eines aufmerksamen Zeugen ein. Dieser hatte beobachtet, wie das Fahrzeug vor ihm auf der B 109 zwischen den Ortslagen Belling und Sandförde in einer auffälligen Fahrweise fuhr.



Dieser PKW fuhr in starken Schlangenlinien und mit sehr niedriger Geschwindigkeit. Es soll auch zu einer Berührung mit dem rechten Bordstein gekommen sein. Ein Sachschaden entstand hierbei jedoch nicht.



Die 63-jährige deutsche Fahrzeugführerin hielt kurz darauf in einer Bushaltestelle an. Bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten, hat sich der Zeuge derweil um die Frau gekümmert und mit ihr auf die Polizei gewartet.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der 63-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Pasewalk.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell