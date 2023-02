POL-NB: Sachbeschädigung am Ueckersaal in 17358 Torgelow

Ueckermünde (ots) -



Am 17.02.2023 gegen 21:20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass in der Ueckerpassage 11 in 17358 Torgelow Scheiben eingeschlagen wurden. Bei dem Objekt handelt es sich um den Ueckersaal die Festhalle der Stadt Torgelow. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevier Ueckermünde zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Durch unbekannte Täter wurden 6 große Scheiben des Ueckersaal mittels eines unbekannten Gegenstandes eingeschlagen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 03977182224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell