POL-NB: Witterungsbedingte Polizeieinsätze im Bereich des Polizeipräsidium Neubrandenburg

In der Nacht vom 17.02.2023 zum 18.02.2023 kam es auf Grund des starken Sturmes zu einer erhöhten Anzahl von Polizeieinsätzen im Bereich des Polizeipräsidium Neubrandenburg. Insgesamt 34 Mal kam die Polizei auf Grund des Sturmes zum Einsatz. Überwiegend betrafen diese Einsätze umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste, welche auf Fahrbahnen gestürzt waren und dadurch den Verkehr behinderten. Bei 10 der Einsätze kam es auch zu Verkehrsunfällen.



So befuhr ein 58-jähriger deutscher PKW-Fahrer mit seinem PKW Dacia die L293 aus Richtung Karow kommend in Richtung Prora. Dabei bemerkte er einen herabgestürzten Ast auf der Fahrbahn zu spät und fuhr gegen diesen. Hierbei wurde sein Fahrzeug so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR.



Auf der L202 befuhr der 23-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mitsubishi diese in Richtung Gielow, als der mit einem unbekannten Gegenstand kollidierte. Als der Fahrer nachsah, stellte er fest, dass ein Verkehrsschild durch den Sturm abgerissen und gegen sein Fahrzeug geschleudert wurde. Dadurch entstand am PKW ein Sachschaden von 5.500,-EUR.



In 17109 Deven wurde durch den Sturm eine Mülltonne gegen einen abgestellten LKW geschleudert. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000,-EUR.



Insgesamt wurden bei dem Sturm 14 PKW und ein LKW beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 24.400,-EUR.



