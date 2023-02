POL-NB: Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden

Insel Usedom (ots) -



Am 17.02.2023, um 11:59 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 39, zwischen Sallenthin und Benz ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Die 34-jährige deutsche Fahrerin eines schwarzen BMW fuhr aus Richtung Benz in Richtung Bansin. Kurz vor der Ortschaft Alt Sallenthin kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Sie und ihr 2-jähriger Sohn blieben dabei zum Glück unverletzt. Der BMW wahr nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro.





Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell