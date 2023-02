POL-GÜ: Einmietbetrug in Hotels - Polizei nimmt Täter fest

Kühlungsborn (ots) -



Einen Einmietbetrüger in zahlreiche Hotels nahmen Beamte des Polizeihauptrevier Bad Doberan gestern Abend (16.02.23), gegen 18 Uhr, in Kühlungsborn fest. Ein Hotel in der Ostseeallee meldete einen verdächtigen Hotelgast, der offene Rechnungen bisher nicht beglichen hat. Eine durchgeführte Überprüfung des 51-jährigen Deutschen bestätigte den Verdacht. Bereits im Jahr 2022 fiel der 51-Jährige durch drei ähnliche Taten in Dierhagen beziehungsweise Kühlungsborn auf, konnte damals aber nicht angetroffen werden. Es bestanden bereits zwei Haftbefehle gegen den Tatverdächtigen. Der 51-Jährige wurde festgenommen und wird heute einem Richter vorgeführt. Der bisherige Gesamtschaden aus den Taten des Mannes beträgt über 12.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller, Benjamin Bosmann

Telefon: 03843 266 302/-303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell