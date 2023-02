POL-HRO: Versuchter Einbruch in Firmengelände

Grevesmühlen/Upahl (ots) -



In der Nacht vom 15.02. zum 16.02.23 wurde ein versuchter Einbruch auf dem Gelände der E-DIS Netz GmbH in Upahl bei der Polizei in Grevesmühlen angezeigt. Bislang unbekannte Täter beschädigten dabei Zaunteile und Überwachungstechnik. Den Tätern gelang es nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.



Hinweise können telefonisch unter der Telefonnummer 03841 2030, im Internet unter https://www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder in jeder Polizeidienststelle aufgegeben werden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell