POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Parkplatzrempler zu Fuß

Hagenow (ots) -



Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Donnerstagabend in Hagenow einen Parkplatzunfall verursacht. Nach dem Vorfall, welcher sich gegen 19:00 Uhr in der Straße der Jugend ereignete, flüchtete der mutmaßliche Fahrer zunächst zu Fuß vom Unfallort. Allerdings kehrte er später zum Unfallort zurück. Ein Atemalkoholtest beim 42-Jährigen ergab den Wert von 2,02 Promille. Der Fahrer wurde anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht. Der Führerschein konnte durch die Beamten jedoch nicht sichergestellt werden, da dieser bereits einige Tage zuvor auf Grund eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss beschlagnahmt wurde. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden. Gegen den 42-Jährigen ermittelt die Polizei jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell