POL-LWL: Feuerwehr löscht Schwelbrand

Dömitz (ots) -



Im ehemaligen Bahnhofsgebäude in Dömitz hat die Feuerwehr am späten Donnerstagnachmittag einen Schwelbrand gelöscht. Stroh und Holz waren in dem seit Jahren verwaisten Gebäude in Brand geraten, zu Sachschäden kam es nicht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat eine entsprechende Anzeige aufgenommen. Bereits im Januar dieses Jahres wurde Unrat im ehemaligen Bahnhofsgebäude in Brand gesetzt. Das betreffende Gebäude soll den Erkenntnissen zufolge von Jugendlichen aus der Region häufig als Treffpunkt genutzt werden. Die Polizei prüft ein Zusammenhang beider und anderer Brände in diesem Bereich.



