Presseeinladung: Minister Christian Pegel übergibt Fördervereinbarung

Am Mittwoch übergibt Innenminister Christian Pegel die Fördervereinbarung für Unterstützungsleistungen mehrerer Tafeln in Greifswald an den Greifswalder Tafel e.V.

Die Landesregierung unterstützt mit den Mitteln finanziell die Tafeln im Land, damit der reguläre Tafel-Betrieb sichergestellt und alle Hilfesuchenden adäquat versorgt werden können.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 22. Februar 2023, 10 Uhr

Ort: Greifswalder Tafel e.V.

Friedrich-Loeffler-Straße 29,

17489 Greifswald