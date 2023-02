POL-HRO: Fahrraddiebe auf frischer Tat gestellt - Täter in Haft

Rostock (ots) -



Nachdem in den frühen Morgenstunden des zurückliegenden Montags drei mutmaßliche Fahrraddiebe im Alter von 15 bis 16 Jahren auf frischer Tat gestellt wurden, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Gegen 00:50 Uhr wurden die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Jugendlichen durch zivile Beamte der Rostocker Kriminalpolizei bei dem Diebstahl eines angeschlossenen Fahrrades im Stadtteil Groß Klein beobachtet und gestellt.

Das entwendete sowie ein weiteres mitgeführtes Fahrrad wurden durch die eingesetzten Beamten sichergestellt.



Der 16-jährige Tatverdächtige ist der Polizei bereits wegen diverser Eigentums- und Gewaltdelikte bekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Rostock ein Sicherungshaftbefehl erlassen. Der 16-Jährige wurde bereits in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz überstellt.

Die jeweils 15-jährigen Komplizen wurden an die Erziehungsberechtigten bzw. an Familienangehörige übergeben.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell