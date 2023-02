POL-NB: Brand von zwei Mülltonnen in Neubrandenburger Oststadt

Neubrandenburg (ots) -



Am Freitag, den 17.02.2023 gegen 00:00 Uhr kam es im Bereich der

Salvador-Allende-Straße Nr. 1 in Neubrandenburg zu einem Brand von

zwei Mülltonnen.

Dabei handelte es sich um Plastikmüllcontainer für Papier- und

Plastikmüll. Diese standen auf einem Parkplatz ca. 40 m vom

Schulgebäude der "Regionalen Schule Ost Am Lindetal" entfernt.

Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude war aufgrund der Entfernung

und den sofortigen Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr der Stadt

Neubrandenburg ausgeschlossen. Allerdings konnte das vollständige

Herunterbrennen der beiden Container nicht mehr verhindert werden. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 200EUR.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten keine

Tatverdächtigen festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell