POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 182 zwischen Bentwisch und Groß Kussewitz

Am frühen Donnerstagabend gegen 17:50 Uhr kam es auf der L 182 zwischen den Ortschaften Bentwisch und Groß Kussewitz (LK Rostock) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Mann aus dem Landkreis sein Leben verlor. Ein 45-jähriger Traktorfahrer fuhr mit seinem Gespann in Richtung Groß Kussewitz als ihm der 37-jährige PKW-Fahrer entgegen kam. Aus bislang unbekannten Umständen gelangte der PKW auf die Fahrspur des Traktors und stieß frontal mit diesem zusammen. Der PKW-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die L 182 musste stundenlang voll gesperrt werden. Zur Ermittlung des Unfallherganges wurde die DEKRA angefordert. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 100.000 Euro.



