POL-ANK: Fesselspiele lösen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus

Ein Mann im Alter von Mitte 30 (deutsche Staatsangehörigkeit) aus Penkun meldete sich heute Morgen (16.02.2023, 07:20 Uhr) beim Polizeinotruf in Neubrandenburg, dass er eine Handfessel um sein Handgelenk anlegte und diese nun nicht mehr geöffnet bekommt. Seine Finger seien bereits blau angelaufen, weshalb er Hilfe benötigt. Eine Streife der Polizei Löcknitz fuhr mit Blaulicht und Signalhorn zum Einsatzort. Parallel wurde die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald informiert, welche Rettungskräfte und die Feuerwehr alarmierte. Schlussendlich konnten die Kameraden die Fessel mit einer Flex durchtrennen und den Mann aus seiner misslichen Lage befreien. Eine Behandlung durch die Rettungskräfte war nicht erforderlich. Befragungen ergaben, dass der Mann Fesselspiele mit seiner Freundin vollführte. Von der Feuerwehr gab es dann noch den Hinweis, lieber leicht entfernbare Dinge, wie Bänder mit Klettverschluss, zu nutzen. Auf alle Fälle war dies ein Einsatz, den alle Beteiligten nicht so schnell vergessen werden.



