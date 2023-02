POL-ANK: Einbruch in Kiosk - Polizei stellt Tatverdächtigen

Greifswald (ots) -



In den frühen Morgenstunden (16.02.2023, gegen 04:00 Uhr) sind zwei Männer in einen Kiosk am Mühlentor in Greifswald eingebrochen. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und umgehend die Polizei informiert. Mit einer Täterbeschreibung fahndeten Polizisten in der Innenstadt nach den beiden Flüchtigen, wobei eine auffällige Person auf dem Wall kontrolliert werden konnte. Befragungen haben ergeben, dass es sich um einen der Täter handeln soll. Der 41-jährige deutsche Mann wurde für weitere Ermittlungen zum Polizeihauptrevier Greifswald gebracht, konnte die Dienststelle aber inzwischen wieder verlassen. Er ist der Polizei bereits wegen ähnlicher Fälle bekannt. Die Kriminalpolizei war zu Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die zweite Person ist derzeit unbekannt und muss im Rahmen des Verfahrens wegen Einbruchdiebstahls ermittelt werden. Nach ersten Erkenntnissen hatten es die beiden Einbrecher auf Tabakwaren abgesehen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell