POL-NB: Arbeitsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am 16.02.2023 gegen 11:40 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einen Arbeitsunfall auf dem Neubrandenburger Datzeberg mit, bei welchem eine Person schwerverletzt wurde.



Am heutigen Vormittag wurden durch Mitarbeiter eines Neubrandenburger Stromversorgungsunternehmens Arbeiten in der Rethrastraße durchgeführt. Dazu wurde auch in Teilen des Datzebergs der Strom abgestellt. Bei diesen Arbeiten wurde ein 19-jähriger deutscher Arbeiter durch ein eintonnenschweres Trafo eingequetscht. Seine Kollegen konnten ihn befreien und an hinzugerufene Rettungskräfte übergeben. Der 19-Jährige wurde anschließend schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg verbracht.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg haben die Ermittlungen vor Ort durchgeführt. Die Mitarbeiter des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, Abteilung Arbeitsschutz wurden informiert und waren ebenfalls vor Ort.



