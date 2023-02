POL-HRO: Eingeschaltete Herdplatten lösen Polizeieinsatz aus

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags lösten eingeschaltete Herdplatten in der Gemeinschaftsküche einer Rostocker Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Marienehe einen Polizeieinsatz aus.



Gegen 03:30 Uhr informierte der dortige Sicherheitsdienst die Polizei über insgesamt 16 eingeschaltete sowie unbeaufsichtigte Herdplatten, welche durch die thermische Einwirkung Teile der darüber verbauten Dunstabzugshaube beschädigten. Ein offenes Feuer entstand nicht, die Feuerwehr wurde vor Ort nicht benötigt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.



Inwieweit der Verdacht einer Straftat besteht, soll durch die laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock geklärt werden.



