POL-NB: Brand einer Arbeitsmaschine auf einem Firmengelände in Malchin

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 15.02.2023 gegen 20:30 Uhr kam es auf einem Firmengelände in

Malchin zu einem Brand einer Arbeitsmaschine.

Ein Hochleistungszerkleinerer für Holz- und Grünabfälle entzündete

sich vermutlich aufgrund eines technischen Defekts. Die Flammen

griffen anschließend auf einen Holzstapel über, welcher mit dieser

verarbeitet werden sollte. Der Brand konnte von 19 Kameraden der

Feuerwehren Malchin und Remplin gelöscht und dadurch die weitere

Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Personen kamen nicht zu

Schaden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 300.000EUR

geschätzt.





Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell