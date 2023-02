POL-NB: Mehrere Brände im Seebad Heringsdorf - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Heringsdorf (LK VG) (ots) -



Am Abend des 15.02.2023 kam es im Stadtgebiet von Heringsdorf zu

mehreren Bränden.

Dabei wurden kurz nacheinander in einem Umkreis von ca. 500m ein

leerstehendes, im Umbau befindliches Altenheim, ein Imbiss und ein

Schuppen in Brand gesetzt. Alle Brände konnten durch die Freiwilligen

Feuerwehren aus Ahlbeck, Bansin und Heringsdorf, die mit 28 Kameraden

im Einsatz waren, gelöscht werden.

Es wird derzeitig von einem Sachschaden von ca. 20.000EUR

ausgegangen. Personen wurden bei den Bränden nicht verletzt.



Für die Fahndungsmaßnahmen kamen Polizeibeamte des Polizeireviers

Heringsdorf und Wolgast zum Einsatz. Diese konnten an einem Brandort

einen 63-jährigen deutschen Tatverdächtiger feststellen und nach

fußläufiger Verfolgung vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen übernommen und prüft dabei auch Zusammenhänge mit

weiteren Brandstiftungen in Heringsdorf.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell