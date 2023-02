POL-HRO: Schneller Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei - Tatverdächtiger nach schwerem Raub in Haft

Rostock (ots) -



Nach intensiven Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei zur Aufklärung eines schweren Raubes gibt es jetzt eine Erfolgsmeldung. Ein 22-jähriger Rostocker konnte als mutmaßlicher Täter für die Raubstraftat identifiziert werden. Er befindet sich bereits in Untersuchungshaft.



In den Abendstunden des 31.01.2023 forderte der polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretene Deutsche einen 19-jährigen Geschädigten in Rostock Lichtenhagen dazu auf, Wertgegenstände und Bargeld auszuhändigen. Nachdem der Mann der Aufforderung nicht nachkam, schoss der Täter vier Mal mit einer Schreckschusswaffe in das Gesicht des 19-jährigen Rostockers. Der Geschädigte erlitt nicht unerhebliche Verletzungen im Gesicht, der Täter flüchtete zunächst unerkannt.



Umfassende kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten die Kriminalisten schnell auf die Spur des Täters. Durch die Staatsanwaltschaft Rostock wurde Haftbefehl beantragt. Im Anschluss an die Haftrichtervorführung wurde der 22-jährige Deutsche in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



